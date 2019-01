Continúa la investigación del tiroteo que mató a Jazmine Barnes de 7 años en Houston

HOUSTON, Texas . - El sheriff del condado Harris, Ed González dijo que hasta el momento no se tiene información sobre el responsable de disparar contra el vehículo en el que viajaba Jazmine Barnes de 7 años, con su madre y sus hermanas el domingo 30 de diciembre, sin embargo, se han intensificado las investigaciones.

Mas tarde indicó que se han recibido pistas pero que no han sido suficientes e incrementó la cantidad a 50 mil dólares.



El sheriff González señalo que no se sabe si se trata de un crimen de odio, “nosotros entendemos la polémica que está pasando en muchas partes, si, ha habido un incremento a través del país, hay violencia contra las personas por el color de su piel, su raza y todo eso, no podemos confirmar ni decir que no fue eso”, señaló.