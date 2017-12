Capturan a sospechoso de matar a tres personas en una vivienda al oeste del condado Harris

HOUSTON, Texas. - Jeffrey Duane Noble, acusado de los asesinatos de dos hombres y una mujer en una residencia en el oeste Houston, fue capturado la noche del domingo por la policía de Dallas, según informó la oficina del sheriff del condado Harris.



Jeffery Noble, suspect in Friday’s West Harris Co. triple homicide, was captured overnight in Dallas by @DallasPD. Thank you to the community and our law enforcement partners for helping get Noble in custody. #hounews pic.twitter.com/1uOXhXUo59

— HCSOTexas (@HCSOTexas) December 11, 2017