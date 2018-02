Arrestan a sospechosos de matar a un padre de familia durante una cita para vender un auto que anunció en Craigslist

HOUSTON, Texas. – Dos meses después de que el cadáver de Altaf Hussain Malik, padre de cuatro niños, fue hallado en un contenedor de basura de un conjunto de apartamentos ubicado en el sureste de Houston, las autoridades lograron capturar a los presuntos autores de crimen.

Se trata de Terrell Derrick Funches, de 20 años, y una adolescente, de 16. Ambos están presos y enfrentan cargos de asesinato con posibilidad de pena capital, según informó la policía de Houston.

El caso de la muerte de Malik, de 44 años, capturó titulares de medios en toda la nación porque se produjo tras la publicación de un aviso para vender su auto Audi en el servicio gratuito de clasificados Craigslist.

La víctima salió de su casa el martes 5 de diciembre, justo después de cenar, para encontrarse con un supuesto cliente interesado en ver el vehículo que había puesto a la venta, según autoridades del condado Fort Bend.



Altaf Malik, padre de cuatro niños, salió a una cita con un potencial comprador para su auto y nunca regresó a casa. Facebook

Habían transcurrido dos horas desde que salió de casa y su esposa, Quratulain Tariq Malik, trató de contactarlo, pero no tuvo respuesta. “Él me dijo que no se iba a tardar... lo llamé y me respondía el buzón, le mandé mensajes y no respondía, busqué a sus amigos, pero tampoco estaba con ellos”, dijo la mujer, quien aclaró que su esposo no sufría ninguna enfermedad ni tenía adicciones.

La mujer reportó la desaparición al día siguiente y habló con medios locales para hacer público el caso y tratar de encontrar apoyo de la comunidad para localizarlo.

Tres días después del reporte, el cadáver de un hombre fue encontrado en un contenedor de basura, debajo de las bolsas con desechos. Oficiales de policía y paramédicos llegaron al lugar y determinaron que la víctima había muerto apuñalado.



El personal del instituto de medicina forense del condado Harris determinaron que el cadáver correspondía a Altaf Hussain Malik y que su muerte se había producido el jueves 7 de diciembre, alrededor de las 11 pm.

Los investigadores creen que la víctima se desplazó desde su casa en la ciudad de Richmond, al suroeste de Houston, hasta un sector ubicado a unas 20 millas de su residencia.

Aún se desconocen los detalles de lo que pudo haber ocurrido en el espacio de tiempo que transcurrió desde la noche del martes 5 de diciembre, cuando Malik desapareció, y la fecha de su muerte, ocurrida la noche del jueves 7 de diciembre.

