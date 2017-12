Una madre hondureña fue asesinada en Houston y su bebé recién nacida fue raptada

HOUSTON, Texas. – El cuerpo ensangrentado de una mujer de origen hondureño yacía en el piso de su residencia en el noreste de Houston, cuando fue descubierto la mañana del martes por su sobrino adolescente. El menor corrió hasta donde una vecina para pedir ayuda para su tía, pero ya no había nada que se pudiera hacer por ella.

“(El chico) me dijo que necesitaba ayuda… que su tía estaba tirada en el piso… pero no me dio explicaciones. Pensé que de pronto se había caído y que necesitaba ayuda para levantarse, pero no… ya cuando yo llegué estaba tirada con sangre y todo”, dijo Dycsa Dirón, una vecina que conocía bien a la víctima.



Los detectives que llegaron al lugar confirmaron que la mujer había muerto tras ser apuñalada varias veces y además descubrieron que su hija menor, de solo 6 semanas de nacida, estaba desaparecida.

Amigos y vecinos de la hispana asesinada dijeron a Noticias 45 de Univision en Houston que se trata de Carolina Flores, de 30 años de edad. Las autoridades aún no han revelado la identidad de madre, pero si la de su bebé Shanally Flores, por quien emitieron una alerta Amber.

De acuerdo con testimonios de residentes del complejo de apartamentos donde ocurrió el crimen, la mujer vivía con cinco niños, tres de los cuales eran hijos y dos eran sobrinos. Versiones no oficiales dan cuenta de que la madre tuvo que haber sido apuñalada entre las 7:00 am, hora en que salieron para la escuela sus los niños, y las 11: am, cuando fue hallada por su sobrino mayor.

El padre de la bebé, identificado como Thomas Bernárdez, un hondureño de raza negra de 30 años de edad, fue señalado por conocidos de la víctima como presunto responsable del rapto de su hija. Las autoridades informaron que el sujeto era considerado persona de interés en el asesinato de la hispana y en la desaparición de la pequeña. También confirmaron que la víctima no vivía con el padre de su hija.

Bernárdez fue localizado la noche del martes en San Antonio, pero declaró que no tenía a la bebé en su poder. El sujeto está bajo custodia de las autoridades, pero hasta el momento no se le ha interpuesto ningún cargo. Al ser interrogado por detectives, negó estar involucrado en el asesinato de la mujer o en la desaparición de su hija.



UPDATE: The baby’s father was just located in San Antonio and stated he was not involved in the murder at 185 Goodson. The baby girl, 6 weeks old (not 11 mos) has not been found yet. Please call @CrimeStopHOU with any info on her whereabouts. #hounews https://t.co/UbaSRy9W63

— Houston Police (@houstonpolice) December 20, 2017