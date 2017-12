Secuestran a una recién nacida hispana en Houston luego de asesinar a su madre y las autoridades sospechan de una mujer

HOUSTON, Texas. – El cuerpo ensangrentado de una mujer de origen hondureño yacía en el piso de su residencia en el noreste de Houston cuando fue descubierto la mañana del martes por su sobrino adolescente. El menor corrió hasta donde una vecina para pedir ayuda para su tía, pero ya no había nada que se pudiera hacer por ella.

“(El chico) me dijo que necesitaba ayuda… que su tía estaba tirada en el piso… pero no me dio explicaciones. Pensé que de pronto se había caído y que necesitaba ayuda para levantarse, pero no… ya cuando yo llegué estaba tirada con sangre y todo”, dijo Dycsa Dirón, una vecina que conocía bien a la víctima.



Los detectives que llegaron al lugar confirmaron que la mujer había muerto tras ser apuñalada varias veces y además descubrieron que su hija menor, de solo 6 semanas de nacida, estaba desaparecida. Pronto se emitió una alerta Amber por la pequeña, identificada como Chamali Flores.

El nombre de la víctima fue revelado por las autoridades en una rueda de prensa este miércoles. Se trata de Carolina Miranda Flores, de 33 años de edad.

Arturo Acevedo, jefe de la policía de Houston, dijo que tras realizar las primeras pesquisas creen que la persona que mató a la madre y secuestró a la bebé es una mujer, que se está haciendo pasar como mamá de la criatura. "Pensamos que la persona sospechosa de este asesinato y de llevarse la niñita conoce a la familia y conoce esta área. Por favor piensen si conocen a alguna señora que de buenas a primeras tiene un bebé y no debería tenerlo y llame al 911. Si sabe de una señora que haya perdido un bebé en los últimos meses, en esta área, por favor llámemos", recalcó el oficial.





Durante la rueda de prensa, que se realizó en el estacionamiento de los apartamentos donde ocurrió el asesinato y secuestro, Acevedo pidió a la ciudadanía y a los vecinos del lugar, que cooperen con la policía para traer de vuelta con sus seres queridos a la pequeña Chameli.

"Sabemos que hay muchos inmigrantes aqui y sabemos que hay mucho temor (a la policía). Pero el único temor debe ser que hay alguien allí afuera mató a una madre y secuestró a su hija de pocas semanas", dijo Acevedo al tiempo que explicó que la ley SB4 no les exige a ellos como autoridad preguntar por el estado migratorio de una víctima o un testigo.

"Recuerde que si es testigo de un crimen como este podemos buscar una visa U para protegerlo y que pueda quedarse en el país", agregó.



El jefe Acevedo también dio a conocer que el padre de la menor desaparecida es Marcos Mariano Thomas Palacio, de 34 años de edad. En un comienzo, se había informado que esta persona tenía por nombre Thomas Bernardez y se le consideraba persona de interés en el caso. Incluso se circuló una foto suya, parado al lado de un vehículo Toyota Celica. Las autoridades lograron ubicarlo en la ciudad de San Antonio y, tras ser interrogado, declaró no tener a la bebé ni estar involucrado en la muerte de la madre . Palacio fue liberado y hasta ahora no enfrenta ningún cargo. Se aclaró que el auto que aparece en la foto que se publicó inicialmente, no le pertenece a Palacio y no está vinculado a la desaparición.

De acuerdo con testimonios de residentes del complejo de apartamentos donde ocurrió el crimen, la mujer vivía con cinco niños, tres de los cuales eran sus hijos y dos eran sobrinos.

Los residentes del vecindario donde ocurrió el asesinato de la madre y la desaparición de la bebé están conmocionados con el suceso. “Ella no salía, era una mujer muy trabajadora, trabajaba para sus hijos, sus sobrinos… ella daba la vida por ellos, son unas lindas personas”, dijo su amiga y vecina Dycsa Dirón.

