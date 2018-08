La historia detrás de un video viral que muestra a un sujeto tratando de meter por la fuerza a un niño a su auto

HOUSTON, Texas. – Un video en el que se ve a un hombre tratando de meter a un niño por la fuerza a su auto y al menor forcejeando para que no se lo lleve empezó a circular en las redes sociales desde el miércoles y generó gran indignación entre los usuarios.

“Suéltalo, es solo un niño”, se escucha decir desde su vehículo al hombre que grabó el incidente. El sujeto que tiene al pequeño agarrado le contesta que él robó en su tienda, pero el testigo le responde en fuerte tono: “no importa, no lo toques”. El chico logra soltarse y empieza a voltear los bolsillos de su pantalón para demostrar que están vacíos.

“No sé qué hubiera pasado con mi hijo si esa persona (el testigo) no hubiera actuado de la forma en que actuó y le doy gracias a esa persona que ayudó”, dijo a Univision Noticias Deysy Mendoza, madre del niño de 11 años que se ve en el video.

“(Después de ver el video) fui (a la tienda) y me dijo que lo perdonara por lo que había hecho al niño porque él no estaba haciendo nada… que él había actuado mal con lo que le hizo pasar al niño”, dijo Mendoza sobre el cajero.

“Incluso cuando fui a reclamarle a la tienda me dijo que yo le pegara a él… y yo no puedo hacer eso, para eso están las autoridades”, agregó la mujer y enfatizó que eso era lo que tendría que haber hecho él, llamar a la autoridad para reportar lo que estaba pasando en su tienda y no tratar de hacer justicia por su cuenta.