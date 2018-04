70 hospitales de Texas figuran entre los más seguros del país y 18 están en el área de Houston

Los datos son parte de un estudio de The Leapfrog Group, una organización sin fines de lucro que evaluó a 2,500 hospitales en todo Estados Unidos. Algunos criterios de la evaluación incluyeron número de infecciones en pacientes, complicaciones durante cirugías, problemas de seguridad y prácticas para evitar errores, entre otros.

HOUSTON, Texas. - En Texas se encuentran 70 de los hospitales más seguros del país, de los cuales 18 se encuentran en Houston y áreas aledañas. Así lo documenta un estudio de The Leapfrog Group, una organización sin fines de lucro que realiza evaluaciones sobre el sistema de salud, que se publicó el pasado martes.

La organización, creada en el año 2000, produce un informe en el que evalúa a 2,500 hospitales en todo EEUU con base en datos recopilados sobre número de infecciones en pacientes, complicaciones durante cirugías, problemas de seguridad y prácticas para evitar errores, entre otros.

The Leapfrog Group asigna a cada hospital evaluado las letras A, B, C, D y F, donde A indica la mejor calificación y F la peor.

Estos son los hospitales de Houston y áreas aledañas catalogados como los más seguros:

Baylor St. Luke's Medical Center

Houston Methodist Hospital

Houston Methodist St. John Hospital

Houston Methodist San Jacinto Hospital

Houston Methodist West Hospital

Houston Methodist Willowbrook Hospital

Kingwood Medical Center

Memorial Hermann - Texas Medical Center

Memorial Hermann Greater Heights Hospital

Memorial Hermann Katy Hospital

Memorial Hermann Memorial City Medical Center

Memorial Hermann Northeast

Memorial Hermann Southeast

Memorial Hermann Southwest Hospital

Memorial Hermann Sugar Land Hospital

Memorial Hermann The Woodlands Hospital

Methodist Sugar Land Hospital



University of Texas Medical Branch at Galveston

Otros Hospitales en Texas:

Baylor Scott & White - McKinney

Baylor Scott & White Heart and Vascular Hospital - Dallas

Baylor Scott & White Medical Center - Lakeway

Baylor Scott & White Medical Center - Round Rock

Baylor Scott and White Medical Center - Rowlett

Christus Mother Frances Hospital - Tyler

Christus St. Michael Health System - Texarkana

City Hospital at White Rock, Dallas

Covenant Hospital Plainview - Plainview

Harlingen Medical Center - Harlingen

Hendrick Health System - Abilene

Hill Country Memorial - Fredericksburg

Knapp Medical Center - Weslaco

Lubbock Heritage Hospital LLC dba Grace Medical Center - Lubbock

Medical City Denton - Denton

Medical City Las Colinas - Irving

Medical City Lewisville - Lewisville

Medical City McKinney - McKinney, TX 75069-3499

Medical City North Hills - North Richland Hills

Medical City Plano - Plano

Medical City Weatherford - Weatherford

Methodist Dallas Medical Center - Dallas

Methodist Hospital & Methodist Children's Hospital - San Antonio

Methodist Mansfield Medical Center - Mansfield

Methodist Richardson Medical Center - Richardson

Methodist Specialty & Transplant Hospital - San Antonio, TX 78229





Methodist Texsan Hospital - San Antonio

Metroplex Hospital - Killeen

Metropolitan Methodist Hospital - San Antonio

Mission Regional Medical Center - Mission

Nacogdoches Medical Center - Nacogdoches

Northeast Methodist Hospital - Live Oak

Resolute Health Hospital - New Braunfels

San Angelo Community Medical Center - San Angelo

Scott & White Hospital - College Station DBA Baylor Scott & White Medical Center - College Station

Scott & White Medical Center - Temple

Seton Medical Center Austin - Austin

Seton Medical Center Harker Heights - Harker Heights

Seton Medical Center Williamson - Round Rock

Seton Northwest Hospital - Austin

St. David's Medical Center - Austin

St. David's South Austin Medical Center - Austin

St. Mark's Medical Center - La Grange

Texas Health Huguley Hospital - Burleson

Texas Health Presbyterian Hospital Rockwall - Rockwall, TX 75032

Texoma Medical Center - Denison

The Hospitals of Providence East Campus - El Paso

United Regional Health Care System - Wichita Falls

Valley Baptist Medical Center-Brownsville - Brownsville

Valley Baptist Medical Center-Harlingen - Harlingen

William P. Clements Jr. University Hospital - Dallas

Woodland Heights Medical Center - Lufkin

Vea También:



Así funcionan los sistemas de salud en otras partes del mundo Reino Unido: a través de la : a través de la National Health Service el gobierno garantiza el acceso gratuito y universal a la salud. No hay que pagar por las consultas médicas e incluso por tratamientos onerosos como la quimioterapia. El sistema ha sido catalogado como uno de los mejores del mundo, sin embargo, hoy en día enfrenta una compleja crisis. La alta demanda de pacientes ha superado la infraestructura existente, lo que ha hecho que las personas deban anotarse en largas listas de espera para consultar con un especialista o someterse a alguna cirugía. Este año lo médicos de la NHS fueron a huelga como señal de protesta ante reformas en su contrato laboral. Foto: Isabel Infantes/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir España: no sólo ofrece salud gratuita a todos sus ciudadanos, sino también a residentes (legales o ilegales) e incluso turistas. Los inmigrantes indocumentados sólo tienen acceso a las emergencias de los hospitales. Más del 90% de los españoles usa el sistema, mientras que casi el 20% opta por seguros privados. Cada región autónoma gestiona de forma independiente la atención médica. Foto: Jose Jordan/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Australia: combina la atención pública y la privada. El gobierno estimula a la gente con mayores recursos a contratar pólizas privadas mediante el cobro de un 1% extra en pago de impuestos si sus ingresos alcanzan determinada cifra y la persona usa el seguro público. La mayoría de las medicinas por prescripción son subsidiadas gracias al : combina la atención pública y la privada. El gobierno estimula a la gente con mayores recursos a contratar pólizas privadas mediante el cobro de un 1% extra en pago de impuestos si sus ingresos alcanzan determinada cifra y la persona usa el seguro público. La mayoría de las medicinas por prescripción son subsidiadas gracias al Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS). Foto: Chris Hyde/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Francia: este sistema, bien valorado por la OMS y el : este sistema, bien valorado por la OMS y el Euro Health consumer Index , es universal. La mayoría de los pacientes debe pagar al médico y luego el Estado le reembolsa entre 70% y 100% del monto. Estas transacciones se centralizan en una tarjeta de salud o Carte Vitale. La mayoría de las personas está inscrita a su vez en un organismo de seguro semi-privado, financiado por su empleador, que costea el monto no cubierto por el Estado. Foto: Francois Guillot/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Canadá: el gobierno tiene un plan nacional de salud financiado por el pago de impuestos. Un organismo central dicta parámetros generales que cada provincia debe cumplir para recibir fondos, aunque estas tienen cierta libertad para establecer sus planes de salud locales: por ejemplo, algunas cubren medicamentos con receta, mientras que otras no. La calidad de salud es óptima, pero los tiempos de espera pueden ser muy largos. Un : el gobierno tiene un plan nacional de salud financiado por el pago de impuestos. Un organismo central dicta parámetros generales que cada provincia debe cumplir para recibir fondos, aunque estas tienen cierta libertad para establecer sus planes de salud locales: por ejemplo, algunas cubren medicamentos con receta, mientras que otras no. La calidad de salud es óptima, pero los tiempos de espera pueden ser muy largos. Un estudio realizado en 2015 por el Instituto Fraser encontró que los canadienses deben esperar hasta 18 semanas para ir a consulta con un especialista. Un detalle interesante es que el sistema de salud canadiense cubre los gastos de salud en el extranjero (con algunas limitaciones). Foto: Geoff Robins/AFP/Getty Image | Univision 0 Compartir Alemania: tiene el sistema de salud universal más antiguo del mundo. 90% de las personas aprovechan la atención pública ofrecida mediante 124 “fondos de enfermedad” (Krankenkassen); mientras que apenas 10% usa el sistema privado, al cual deben acceder quienes tengan ingresos superiores a determinado monto. Los Krankenkassen están obligados a ofrecer un paquete amplio de servicios de salud, no obstante, las aseguradoras privadas ofrecen coberturas suplementarias que costean servicios extra como lentes, cuidado dental adicional y otros. Foto: Theo Heimann/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Colombia: este país usa un sistema dual mediante el cual los ciudadanos pueden usar el sistema de salud privado, el o público (aprovechado por más del 60% de las personas). El costo de los procedimientos médicos es relativamente bajo al compararlo con otros países, y la calidad de los servicios alta. 48% de las clínicas y hospitales de este país figuran en el : este país usa un sistema dual mediante el cual los ciudadanos pueden usar el sistema de salud privado, el o público (aprovechado por más del 60% de las personas). El costo de los procedimientos médicos es relativamente bajo al compararlo con otros países, y la calidad de los servicios alta. 48% de las clínicas y hospitales de este país figuran en el ranking de Mejores Hospitales y Clínicas de América Latina, que realizó la revista América Economía, el año pasado. Foto: Joaquin Sarmiento/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir