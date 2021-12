Cáncer - Lunes 27 de diciembre de 2021: presta atención a las relaciones de pareja

Amor

Marte rige tu casa 5 del amor y el romance, actualmente no tiene fuerza en el signo de Sagitario por lo que hay que tener cuidado con tu impulso al buscar amor. Es importante no intimidar a tus posibles novios al ser demasiado intenso en lo que proyectas, el romance es un juego de seducción y no todos aprecian ser tan directo.