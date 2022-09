Aplica la “ley de la atracción” en tu vida, según tu signo zodiacal

Las polaridades positiva y negativa no indican nada malo, ni que unos sean “buenos y los otros malos” es simplemente su acción polar, como en la corriente eléctrica o los imanes o magnetos. O sea, cuando veas que un signo tiene polaridad negativa no significa en ningún momento que sus nativos sean “negativos” pues no tiene que ver nada con su personalidad, temperamento o carácter sino con su nivel de atracción.