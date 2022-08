Sylvester Stallone cubrió el tatuaje de la cara de su esposa con una adorable imagen

Tras más de 25 años de matrimonio, el 24 de agosto de 2022 se reveló que Jennifer Flavin solicitó el divorcio de Sylvester Stallone.

Su historia de amor se remonta a la década de los noventa. Después de dos matrimonios fallidos, el 17 de mayo de 1997, el actor de ‘Los indestructibles 2’ (la cual puedes disfrutar en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) se casó por tercera ocasión con la modelo.



Juntos se convirtieron en padres de tres hijas, Sophia, Sistine y Scarlet y durante las más de dos décadas de su matrimonio derrocharon amor, como el pasado 17 de mayo de 2022.

En este día, fecha en la que celebraron su 25 aniversario de bodas, el actor de la franquicia de ‘Rocky’ le dedicó un emotivo mensaje a Flavin en Instagram en donde incluso deseó poder disfrutar 25 años más de amor junto a ella.

“Feliz 25 aniversario a mi increíble esposa. No hay suficientes palabras para describir lo que esta mujer increíblemente desinteresada, dedicada y paciente ha significado para nuestras vidas y ¡solo desearía que pudieran ser otros 25! ¡Gracias cariño!”

Entre las muestras de amor que Stallone tuvo con su mujer se distingue el enorme tatuaje del rostro de Jennifer que plasmó en su musculoso bícep derecho, el cual mostró en varias ocasiones ante las cámaras.

Sin embargo, tres días antes que Flavin solicitara el divorcio (según reportes la modelo inició el proceso legal el 19 de agosto de 2022), Sylvester le dijo adiós a este tatuaje.

Sylvester Stallone cubrió el tatuaje de la cara de su esposa Jennifer Flavin



El 16 de agosto de 2022, Zach Perez, tatto artist del estudio Creative Tattoos OKC, vivió el “mejor día de su carrera de tatuador” al poder llevar su arte a la piel del actor de ‘Rocky’, según reveló el joven en sus redes sociales.



Perez compartió en su Instagram una serie de fotos (actualmente eliminadas) con Sylvester Stallone en donde mostró el proceso del nuevo diseño que ahora luce en lugar del rostro de la esposa del actor.

Stallone, quien es un amante de los perros, optó por cubrir la cara de Jennifer con el retrato de Butkus, el famoso Bullmastiff que no sólo salió en las películas de Rocky sino que también fue el leal compañero perruno del actor lejos de cámaras.



Esta acción sin duda provocó múltiples rumores sobre el estatus de la relación de Sylvester y Jennifer.

No obstante, a pesar que tres días después la modelo solicitó el divorcio, en un primer momento, Stallone no pensaba deshacerse del tatuaje de su esposa, de acuerdo con las declaraciones que su publicista concedió al medio Daily Mail, el pasado 22 de agosto de 2022.

"El señor Stallone tenía la intención de actualizar la imagen del tatuaje de su esposa Jennifer, pero los resultados no fueron satisfactorios y, desafortunadamente, irreparables.

Como resultado, tuvo que cubrir la imagen original con un tatuaje de su perro de Rocky, Butkus".



Butkus era el “mejor amigo” del Sylvester Stallone frente y fuera de cámaras. En repetidas ocasiones, el actor ha mostrado en redes sociales su amor por su mascota, quien lo acompañó en varios de los momentos más difíciles de su vida y lo motivó a escribir el guión de ‘Rocky’, según reveló el 30 de marzo de 2017.

"1971... Ya que estamos en el tema del "mejor amigo del hombre", este soy yo y Butkus cuando era un cachorro, ambos éramos delgados, hambrientos y vivíamos en un albergue para indigentes sobre una parada de metro, solía decir que este apartamento tenía "...cucarachas calientes y frías corriendo" de todos modos, no había mucho que hacer excepto pasar tiempo con los demás y ahí fue donde comencé a aprender el oficio de escribir guiones.

Como nunca salía, confiaba en su compañía, y en realidad fue idea suya escribir Rocky, pero no se lo digan a nadie…. Años más tarde, cuando las cosas empeoraron aún más, tuve que venderlo por $40 frente a una tienda 7-Eleven, porque no podía pagar la comida, luego, como un milagro de los días modernos, se vendió el guión de 'Rocky', y pude comprarlo de regreso, pero el nuevo dueño sabía que estaba desesperado y me cobró $15,000... ¡Valió cada centavo!"