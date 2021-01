Michelle Renaud y Danilo Carrera ponen fin a su historia de amor

Aunque su noviazgo concluyó, los actores tendrán que seguir viéndose, pues no han concluido las grabaciones de la telenovela en la que llevan los roles estelares: "No se preocupen que solo termina la relación romántica, pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo seguimos muy contentos de estar trabajando juntos en QUERERLO TODO".



A principios de enero los rumores siguieron, esta vez involucraron a una actriz del reparto de Quererlo Todo: Scarlet Gruber. "No, Danilo tiene una pareja, Michelle Renaud, y la verdad es que los tres nos llevamos muy bien, somos muy profesionales, así que eso no va a pasar, los astros no se van a alinear para eso", aclaró Gruber en entrevista para Hoy, el pasado 12 de enero de 2021.