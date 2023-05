Maribel Guardia recuerda mensaje de Julián Figueroa con nostálgico video en especial fecha

"Ella me creaba mundos en los cuales yo habitaba, entonces mi infancia fue como un cuento de hadas. Algo que tenía muy bonito es que cada momento que tenía libre, me lo dedicaba plenamente, porque cuando me veía realmente me dedicada el tiempo, el amor, la atención, a corregirme, a jugar conmigo y esas son cosas que realmente se agradecen. Para ser artista todo el tiempo que tenía libre lo pasaba conmigo”, se le escucha decir al fallecido intérprete de 27 años.