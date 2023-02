Livia Brito denuncia que Danny Frank abusó sexualmente de ella cuando eran novios

Según reveló, la violencia psicológica también era constante: “Él me engañó en Colombia y me empecé a dar cuenta porque ya no le gustaba cómo yo era. Me decía: 'tú no sirves para un cu**, tú no sabes cocinar, tú no sirves para nada'. Fue un proceso de violencia psicológica muy fuerte y yo no sabía cómo salirme de ahí".