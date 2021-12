Hijos de famosos que fueron criticados y contestaron con elegancia: dieron lecciones

No obstante, la joven tuvo claro desde el principio que su objetivo era convertirse en modelo y tenía todo para lograrlo. Ella puso todo su empeño en lograrlo y la mejor manera de callar a las críticas fue presumiendo su primer contrato con una agencia.

Otros hijos de famosos que han sido criticados y respondieron con una lección

#1 Ángela Aguilar ya tiene su propia fama, pero es atacada constantemente

La hija de Pepe Aguilar ya brilla por sus propios méritos y, de vez en cuando se encuentra con críticas, ya sea hacia sus ‘outfits’, sus colaboraciones; más recientemente, algunas de sus interpretaciones.

En mayo, la joven de 18 años se volvió tendencia en redes sociales al entonar el Himno Nacional en una pelea de ‘Canelo’ Álvarez. El primero de la familia en reaccionar fue su padre, quien reconoció que su canto no fue el mejor: “la regó, como si hubiera tomado unas pastillas de ‘slow me down’”.

A los pocos días, la misma joven sacó a relucir su madurez y, en entrevista con Javier Poza, aseguró:

“Aprendí muchísimo al respecto. A lo que sigue. Esto no me define como artista. Al revés, me define como artista cómo saqué la situación (...) Siento que fue un gran recordatorio de que tengo mucho que aprender todavía”.

#2 Romina Marcos se hace oídos sordos a los comentarios negativos

A la hija de Niurka le llueven críticas prácticamente por todos lados, ya sea su estilo, su cabello rapado o su figura. La joven está consciente de lo que la gente comenta, aun cuando a su corta edad ha aprendido que eso no la define ni como persona ni como artista. Al contrario: asegura que su valor reside en lo que ella decide que le afecte.

#3 Lucerito Mijares no se engancha en las críticas

La cantante heredó todo el carisma y talento de sus padres, si bien eso no la ha salvado de los comentarios negativos. Todo parece indicar que otra cosa que aprendió de Lucero y Mijares es la manera de lidiar con ellos.

En julio del 2021, la joven respondió que le enseñaron que no “no pele mucho ni los comentarios buenos ni malos”.



#4 Ana Paula Capetillo calló a sus ‘haters’

El verano pasado, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo sufrió ‘body shaming’ (críticas sobre su cuerpo), por lo que tuvo que lanzar un contundente mensaje en contra de éstas.

En su cuenta de Instagram escribió:

“Ese tipo de comentarios aquí no se van a tolerar (...) Nada más quería pasar por aquí a comentarles que no está bien que lo hagan y nada solo les quería decir que este tipo de comportamientos y comentarios yo no lo voy a permitir en mi página de Instagram”.



Además de defender su postura y sus ideales, la joven se vio en la necesidad de bloquear los comentarios de su publicación.



#5 Romina Poza aprendió de Mayrín cómo lidiar con las críticas

Debido a la naturaleza de ser ‘influencer’, la hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza se enfrenta a un montón de críticas en redes sociales, pero su mamá le da consejos sobre cómo lidiar con esta situación.

“Justo me ha dicho eso: que tengo que creer en mí, tengo que trabajar en mí, en el amor propio, en lo que valgo".



#6 Fernanda Castro responde con ingenio a los ‘trolls’