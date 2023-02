Una escena de ‘Yo soy Betty, la fea’ enfermó a la actriz de ‘Marcela’: ella contó cómo fue

A pesar de que se estrenó hace 24 años, ‘Yo soy Betty, la fea’ sigue siendo una de las telenovelas favoritas de la audiencia, al punto tal que sus fans discuten si Marcela Ramírez era la verdadera villana de la historia.

De igual manera, la actriz que le dio vida a la prometida de don Armando, ha contado varias anécdotas de la filmación de la telenovela colombiana, como cuál fue la escena que marcó su carrera.

Ahora, Natalia Ramírez, reveló nuevos detalles de las grabaciones.

Una escena de ‘Yo soy Betty, la fea’ provocó que Natalia Ramirez (Marcela Valencia) se enfermara

La actriz, de ahora 55 años de edad, usa su canal de Youtube para contar detalles poco conocidos de su trabajo en los sets de televisión.

Así fue como el pasado noviembre reveló que una escena de tan solo 25 segundos de ‘Yo soy Betty, la fea’ la dejó “incapacitada” por tres días.

Según rememoró, la anécdota se remonta a un momento en el que ‘Marce’ intentaba convencer a Armando de quedarse con ella en casa en vez de asistir a un desfile de modas.

Ella usa la psicología inversa para persuadirlo, por lo que le dice que puede ir a su compromiso, pero ella se quedará en casa tomando un baño con una copa de vino en la mano.

Finalmente, su prometido decide acompañarla en un momento íntimo.



Si bien el personaje de Marcela Valencia logró lo que quería, en la vida real, Natalia Ramírez no la pasó nada bien al grabar ese momento.

“La realidad es que el calentador de la casa donde estábamos grabando se dañó, así que en el apartamento no había agua caliente, por lo tanto, tocó llenar la tina con agua fría”, relató la actriz.



A las bajas temperaturas de la tina, se sumó el clima en sí de la ciudad de Bogotá, que, según explicó la estrella de ‘Yo soy Betty, la fea’, ronda entre los 13 y 18 grados centígrados (55 o 64 grados Fahrenheit).

Por si esto no fuera suficiente, la producción de la telenovela tuvo que usar un jabón de trastes para crear la espuma del baño en la ficción. Este producto, según la intérprete, “te deja las manos muy resecas porque tiene tanto químico”.

A la hora de tocar el agua de la tina, Natalia Ramírez soltó un grito de lo fría que estaba. Lo que agravó aún más la situación fue que “no me podía meter rápido porque entonces el pelo se me iba a mojar”.

En la telenovela, Don Armando le dice a Marce “espero que el agua esté caliente, porque si no me vas a tener que cuidar todo el fin de semana”.

Según la actriz detrás de su prometida, esta frase no estaba en el guión, sino que nació como un chiste interno entre el elenco, a modo de broma por las bajas temperaturas que tuvo que soportar.



Esa simple escena bastó para que Natalia Ramírez se enfermara por tres días seguidos. Y es que, aseguró, es “alérgica” al frío.

“Esto fue como que la nariz se me puso así (hinchada) y los ojos así (hinchados), estaba tiritando, no podía más. Una cosa horrorosa, horrorosa. (...) Esos 25 segundos (que duró la escena) me costaron 3 días de incapacidad”.



Cuéntanos, ¿alguna vez imaginaste que esa escena de ‘Yo soy Betty, la fea’ enfermó a la actriz de Marce en la vida real?

