Ellas fueron las parejas famosas de Erik Rubín: tuvo romances con Thalía y Salma Hayek

Mientras que el mundo de los famosos reacciona a la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, muchos han recordado que antes de su unión en 2000, el cantante era conocido por haber tenido varias exnovias famosas.

Erik Rubín incluso fue llamado 'El Don Juan del espectáculo', porque desde su juventud se le relacionó con grandes figuras del medio artístico que van desde cantantes hasta famosas actrices de Hollywood.

Ahora que el famoso vuelve a estar soltero después de 22 años, aquí te contamos cuáles han sido todas sus famosas exnovias y hasta quiénes le llegaron a robar el corazón antes de Andrea Legarreta.

¿Quiénes son las exnovias famosas de Erik Rubín?

El actor de ‘Lazos de amor’ (que puedes ver gratis en ViX) fue muy cercano a una exprimera dama de México cuando eran jóvenes, pues en marzo de 2021 le dijo al Escorpión Dorado en un video, que Angélica Rivera fue su primer amor famoso.

“La Gaviota fue antes que todas. Es más, yo saliendo con Angélica fue cuando le presentamos a Celina a Benny, porque salíamos los cuatro”.



También el ex integrante de Timbiriche tuvo un romance apasionado y fugaz con una de sus compañeras cantantes en el grupo, pues se relacionó con Paulina Rubio cuando tenían cerca de 19 años.

Pero desde ese entonces su personalidad y carisma hizo que se desarrollara un triángulo amoroso entre él, Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, lo que generó canciones muy emotivas dedicadas a Erik Rubín como ‘Mio’ y ‘Hey güera’.



Después de tener una relación al mismo tiempo con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, fue el turno del actor de salir lastimado del corazón, ya que tuvo un noviazgo fallido con la cantante Thalía.

En el mismo video de YouTube, Rubín explicó que la protagonista de ‘María la del Barrio’ lo tenía locamente enamorado, pero aunque salieron de manera formal, al final su amigo y ex de Timbiriche Diego Schoening se quedó con el amor de ella.

Otra famosa con la que Erik Rubín tuvo un momento de intimidad fue la veracruzana Salma Hayek, aunque solo se trató de un encuentro de una noche en un momento en que ambos estaban solteros.

“Fue un amorío muy bonito de realmente una noche, ella ni tenía compromisos ni yo tampoco. Salma es increíble, la quiero, la adoro y nunca más la volví a ver".



Erik Rubín en noviembre de 2021 mencionó que con todas sus exnovias mantiene una buena relación, e inclusive le contó a Andrea Legarreta sobre todas y ella nunca fue celosa, al contrario, tenía buena relación con ellas.

“Siempre he sido muy pasional y muy intenso, con todas mis ex me llevo increíble, a todas las veo y las quiero y nunca me atrevería a hablar mal de ninguna de ellas. Hay tanto cariño entre nosotros, de hecho, Andrea tiene muy buena amistad con todas mis ex y yo con los ex de ella".



A la postre Erik Rubin econtraría su otra mitad con la conductora Andrea Legarreta y se casaron en abril del 2000, en la que fue una de las relaciones más largas y estables del espectáculo, hasta febrero de 2023 que anunciaron su separación.

