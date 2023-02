Erik Rubín desató guerra musical entre Paulina Rubio y Alejandra Guzmán: peleaban por su amor

En la lista de exnovias de Erik Rubín se encuentran los nombres de Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, quienes en la década de 1990 se disputaron el amor de actor y cantante, involucrando algunas de sus canciones como indirectas (al estilo de Shakira con su expareja Gerard Piqué).

¿Por qué la rivalidad entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio?

En entrevista con Yordi Rosado, el 14 de noviembre de 2021, Paula Rubio reveló detalles de la relación que mantuvo con Erik Rubín, cuando ambos conformaban Timbiriche. Resulta que se trató de un romance juvenil “explosivo” e “intenso”, por lo que en un punto decidieron terminar.

Fue entonces que Erik comenzó a salir con Alejandra Guzmán, pero en medio de este coqueteo retomó su relación con Paulina, lo que hirió a ‘La Guzmán’.

“Empecé a salir con Erik, hasta que me enteré de que salía con Paulina otra vez. Me dolió, no me gusta que me sean infiel y menos con una famosa”, contó Alejandra Guzmán durante una entrevista con Yordi Rosado el 25 de julio de 2023.

Las canciones que sirvieron como “indirectas” entre Paulina Rubio y Alejandra Guzmán

En conversación con Yordi Rosado, el 25 de julio de 2023 para el canal de YouTube del comunicador, Alejandra Guzmán reveló que su productor musical, Miguel Blasco, fue el confidente al que le contó sobre el episodio de desamor que vivió por culpa de Erik y su infidelidad con 'La Chica Dorada'.

En consecuencia, a Blasco se le ocurrió la idea de lanzar ‘Hey güera’, canción contenida en el álbum de 1991 ‘Flor de papel’ que en su letra da advertencias a una mujer rubia (la característica principal de Paulina Rubio) de no insinuársele al novio de alguien más (en este caso de Alejandra Gúzman) para después quitárselo.



Curiosamente, un año después el productor Miguel Blasco trabajó junto a Paulina Rubio para el álbum ‘La Chica Dorada’ (1992) y fue cuando se le ocurrió crear la canción ‘Mío’ como una especie de indirecta a ‘Hey güera’, según explicó Alejandra Guzmán a Yordi Rosado.

“Le conté al productor y el productor me hizo ‘Hey güera’, a ella le puso [una canción que dice] ese hombre es mío o ese hombre no se toca, algo así. [Fue] el mismo productor, fíjate que copiona a donde yo iba, ella venía”.

¿Qué opinó Erik Rubín sobre la rivalidad entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio?

En entrevista para 'Imagen entretenimiento', el 18 de diciembre de 2019, Erik Rubín aceptó que en un momento de su vida “coincidieron los tres”, haciendo referencia al triángulo amoroso que se formó entre él, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio.

Y terminó aceptando que fue un momento “muy movido” que dio vida a las icónicas canciones de las famosas, sin embargo, dicho episodio ya quedó en el pasado y actualmente mantiene una buena relación con ambas, especialmente con ‘La Guzmán’.

¿Sabías esta historia detrás de ‘Mío’ y ‘Hey güera? Cuéntanos en los comentarios.

