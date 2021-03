Esto es lo que sucederá con el dinero recaudado para ayudar a Ricardo González 'Cepillín'

El 28 de febrero Angélica Vale pidió apoyo económico a sus seguidores para ayudar a Ricardo González 'Cepillín' , quien había sido intervenido de la columna vertebral por el cáncer linfático que lo aquejaba. La actriz utilizó la plataforma Go Fund Me para recaudar los donativos .

La suma recaudada fue de 13,380 dólares, según se aprecia en el link de Go Fund Me, mismo en el que Angélica Vale escribió: "Gracias a todos los que donaron, no he podido hablar con la familia, no sé si necesiten este dinero para gastos funerarios, voy a hablar con ellos y les dejaremos saber. ¡Gracias siempre!".