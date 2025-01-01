Univision Famosos: Chismes, Notas de Celebridades de TV y las últimas Noticias de Gossip en Español | Univision

Hijos de Alicia estarían "muertos de la VERGÜENZA" por fotos

Hijos de Alicia estarían "muertos de la VERGÜENZA" por fotos

En medio de la polémica de Alicia Villarreal, Cibad Hernández y Cruz Martínez, trasciende que Cruz Ángelo, Félix Estefano y Melenie Carmona sentirían "vergüenza" por el noviazgo de su madre.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Famosos
1 mins
PUBLICIDAD
MUERE 'tiktoker' tras haber estado desaparecida y encontrada "grave"

MUERE 'tiktoker' tras haber estado desaparecida y encontrada "grave"

Univision Famosos
2 min
Yolanda Andrade se siente "RESIGNADA": estos años le quedan de vida

Yolanda Andrade se siente "RESIGNADA": estos años le quedan de vida

Univision Famosos
1:16 min
La hija menor de Kiko es ‘influencer’: vivió una dura lucha contra el CÁNCER

La hija menor de Kiko es ‘influencer’: vivió una dura lucha contra el CÁNCER

Univision Famosos
0:58 min

¡HOT, HOT!

Nodal y Ángela Aguilar tienen incidente en evento público: “Esos modales”

La periodista Paola Rojas relató el incidente que protagonizaron Christian Nodal y su esposa durante el evento ‘Los 300 Líderes’, celebrado hace unos días en la Ciudad de México.Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Famosos
2 min

Verónica Castro le dice "VIVIDOR" a exnovio y él así se defiende

A principios de la década de 1980, Verónica Castro y Jorge Martínez tuvieron un fugaz romance se cocinó mientras protagonizaron una telenovela. En 2018, la actriz lo acusó de “mantenido y vividor”. Ahora es él quien se defiende y cuenta su versión. Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Famosos
0:59 min

Patricio Borghetti es hospitalizado tras despedirse de su hijo con Grettell Valdez

El presentador tuvo que ser internado para recibir atención médica. En días pasados, él dejó a su retoño, Santino, en Londres, donde estudiará durante los próximos dos años.Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Famosos
2 min

Isabella Ladera “podría perder CUSTODIA de su hija” tras filtración de video

La famosa venezolana estaría en riesgo de que el papá de su niña, Mía, la demande para quitarle la tutela. Esto ocurría a raíz del escándalo que ocasionó la divulgación de su grabación sensible al lado del cantante colombiano.

Univision Famosos
2 min