Univision Famosos

En medio de la polémica de Alicia Villarreal, Cibad Hernández y Cruz Martínez, trasciende que Cruz Ángelo, Félix Estefano y Melenie Carmona sentirían "vergüenza" por el noviazgo de su madre.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
La periodista Paola Rojas relató el incidente que protagonizaron Christian Nodal y su esposa durante el evento ‘Los 300 Líderes’, celebrado hace unos días en la Ciudad de México.Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
A principios de la década de 1980, Verónica Castro y Jorge Martínez tuvieron un fugaz romance se cocinó mientras protagonizaron una telenovela. En 2018, la actriz lo acusó de “mantenido y vividor”. Ahora es él quien se defiende y cuenta su versión. Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
El presentador tuvo que ser internado para recibir atención médica. En días pasados, él dejó a su retoño, Santino, en Londres, donde estudiará durante los próximos dos años.Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
La famosa venezolana estaría en riesgo de que el papá de su niña, Mía, la demande para quitarle la tutela. Esto ocurría a raíz del escándalo que ocasionó la divulgación de su grabación sensible al lado del cantante colombiano.