Daniel Arenas se dará un descanso en su carrera por dos razones importantes: te contamos

"No sé, amo mucho la actuación, pero también pienso que hay que hacer pausas en la vida. Me interesa tener un negocio propio, algo que a mí me guste, que me apasione. Me estoy reinventando, nunca es tarde para encontrar otras pasiones que nos den felicidad, porque en muchas profesiones uno va creciendo y va subiendo escalones.Estoy en esa búsqueda para ver qué viene".