Univision Famosos

Pareja de Xava Drago revela conflictos por la HERENCIA

Ela Cortez explicó que la familia del fallecido vocalista de Coda nunca estuvo de acuerdo con su relación. La actriz de 31 años asegura que la han excluido de varias tomas de decisiones, por lo cual ya solicitó la apertura del testamento.