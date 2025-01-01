Univision Famosos: Chismes, Notas de Celebridades de TV y las últimas Noticias de Gossip en Español | Univision

Piden a Emiliano PONER "conversación completa con Nodal"

Emiliano Aguilar advirtió lo que podría ventilar sobre la supuesta conversación que sostuvo con su cuñado Christian Nodal, quien aparentemente le mandó un mensaje privado por Instagram lleno de insultos y en donde lo llamó "mantenido".

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Famosos
1:00 mins
PUBLICIDAD

Exhiben a Beéle y a Isabella Ladera en VIDEO íntimo: la reacción

Univision Famosos
1:00 min
'Influencer' Lola Doll lucha por su vida: fue ATACADA a tiros

'Influencer' Lola Doll lucha por su vida: fue ATACADA a tiros

Univision Famosos
2 min
Hermana de Pepe MANDA demoledores mensajes a Emiliano

Hermana de Pepe MANDA demoledores mensajes a Emiliano

Univision Famosos
1:00 min

¡HOT, HOT!

Hijo de Niurka responde a quienes lo llaman 'NEPO baby'

Emilio Osorio respondió qué es lo que realmente piensa de que se cuestione si ha conseguido sus trabajos por ser hijo del productor Juan Osorio. Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Famosos
2 min

¿Qué ha sido de la ex de Lyle mientras él está en PRISIÓN?

Mientras Pablo Lyle purga una sentencia de 5 años en prisión en Estados Unidos, su exesposa Ana Araujo ha rehecho su vida en México y esto es de su vida.Ve a Pablo Lyle en Mirreyes vs Godínez aquí en ViX

Univision Famosos
0:59 min

Pareja de Xava Drago revela conflictos por la HERENCIA

Ela Cortez explicó que la familia del fallecido vocalista de Coda nunca estuvo de acuerdo con su relación. La actriz de 31 años asegura que la han excluido de varias tomas de decisiones, por lo cual ya solicitó la apertura del testamento.Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Famosos
3 min

Adamari revela la “RABIA” que le dio contra su exsuegra

Adamari López narró el episodio que vivió con Toni Costa y su madre cuando la presentadora y el bailarín aún eran pareja. La situación llegó a un punto en que provocó enojo en la puertorriqueña. Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Famosos
0:59 min