Chris Rock revivió la cachetada de Will Smith a un año: dijo por qué no le regresó el golpe

Si hubo un hecho que marcó la premiación de los Oscar 2022 fue la cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock en el escenario.

Esta llegó luego de que el comediante hiciera un chiste sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith, quien padece alopecia (razón por la cual no le puede crecer el cabello).

Si bien el actor se disculpó públicamente y su esposa expresó su deseo de que haya una reconciliación entre los dos, el comediante revivió lo sucedido en un especial de Netflix. Esto es lo que dijo.

Chris Rock revivió la cachetada que Will Smith le dio en los Oscar 2022

El pasado 4 de marzo, el actor de ‘Grown Ups’ protagonizó el primer show de Netflix transmitido completamente en vivo: un monólogo de comedia con el título de ‘Selective Outrage’.

De acuerdo con la revista ‘Variety’, su nueva rutina aludió mayoritariamente al incidente de la noche del 27 de marzo del 2022, sin embargo, no fue sino hasta el final de la misma que habló directamente del tema.

Una de las cosas que reveló fue que la cachetada sí le dolió:

“La gente me pregunta ‘¿dolió?’ Todavía me duele, tengo ‘Summertime’ (canción de Will Smith de 1991) sonando en mis oídos”.



En el mismo tono bromista, mencionó la diferencia física que tiene con Will Smith:

“Él es significativamente más grande que yo, no somos del mismo tamaño. Will Smith hace películas sin playera, a mí nunca me verás haciendo una película sin playera. Will Smith interpretó a Muhammad Ali en una película, ¿crees que yo audicioné para ese papel? Yo hice a Pookie en (la película) ‘New Jack City’, hice un pedazo de maíz en (la cinta) ‘Pootie Tang’”.



Más adelante, reveló que el nombre de su programa era por el actor de ‘El príncipe del rap’:

“Will Smith practica la indignación selectiva (‘Selective Outrage’)”.



Además, explicó que, según cree, él no tuvo “nada que ver” con el coraje del histrión esa noche. En cambio, atribuyó sus acciones al enojo que habría sentido Smith por la relación entre Jada Pinkett Smith y August Alsina, que hicieron pública en julio del 2020:

“Su esposa estaba f… al amigo de su hijo. Normalmente no hablaría de esto (pero) no entiendo por qué dos personas talentosas harían algo tan bajo. A todos nos han sido infieles, a todo el mundo aquí lo han engañado. Ninguno de nosotros hemos sido entrevistados por la persona que nos fue infiel. Ella lo lastimó más de lo que él a mí”.



Sobre las consecuencias de ese programa de ‘Red Table Talk’ tuvo, Rock dijo:

“Todo el mundo lo llamó una p…, yo intenté llamarlo y ofrecerle mis condolencias, pero no me contestó. Todo el mundo lo llamó una p… y, ¿a quién golpeó? A mí”.



El comediante también habló de cómo cambió su percepción de su colega luego de los Oscar 2022:

“Amaba a Will Smith, toda mi vida… hace grandes películas, he apoyado a Will Smith toda mi vida (...) Y ahora veo ‘Emancipation’ solo para ver cómo lo golpean”.



Este comentario fue una referencia a la más reciente película del actor, en la que interpretó a un esclavo que lucha por conseguir su libertad.



Lo cierto es que esta no es la primera vez que Chris Rock usa la cachetada de Will Smith para una rutina de comedia. Ya en julio pasado, había expresado en un show que no se sentía una víctima por el golpe, algo que volvió a repetir en esta ocasión.

Chris Rock reveló por qué no golpeó a Will Smith en los Oscar 2022

Para cerrar su monólogo, el comediante respondió por qué no regresó los golpes a su atacante esa noche: todo se lo debe a una lección de sus padres.

“Porque tengo padres, porque ellos me criaron. ¿Y saben lo que mis padres me enseñaron? No se pelea enfrente de personas blancas”, expresó Chris Rock antes de abandonar el escenario.



Cuéntanos, ¿qué te parece lo que dijo Chris Rock sobre la cachetada que le dio Will Smith?

