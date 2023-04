JLo le escribió una canción a Ben Affleck: él habló al respecto 21 años después

Jennifer Lopez y Ben Affleck no han dudado en presumir su amor en eventos públicos, pero este también ha permeado sus carreras. Especialmente, la de la cantante de 53 años.

Por ejemplo, sus fans han teorizado que JLo ‘adivinó’ su historia de amor con su esposo con una de sus canciones.

Más allá de estas especulaciones, la actriz de ‘Experta en bodas’ (película que puedes ver gratis en ViX) sí se inspiró en su esposo para componer algunos temas.

¿Jennifer Lopez le escribió canciones a Ben Affleck? Él habló al respecto

En su paso por el podcast ‘SmartLess’, publicado el pasado 3 de abril, el actor de ‘Going All the Way’ (película que puedes ver en ViX) habló no solo del éxito musical de su esposa, sino de cómo él mismo ha influenciado algunas de sus canciones.

Uno de los presentadores reveló al inicio de la conversación que ‘Dear Ben’ y ‘Dear Ben Pt. II’ estaban inspirados en él.

Rápidamente, el histrión de 50 años añadió “fueron escritas por la mejor artista en la historia del mundo”, elogiando a JLo.

Eso sí, Ben Affleck no perdió la oportunidad de aclarar que las canciones no son realmente sobre él, sino que sirvió de inspiración para las mismas:

“No sé si son exactamente sobre mí, tal vez inspirados por mí”.



Explicó que cree esto porque en las letras de las canciones de Jennifer Lopez “hay algunas cosas negativas”, si bien, no detalló a qué se refería.

El también director de cine no perdió la oportunidad de bromear con que incluso hay una tercera canción escrita sobre él, aunque no estuvo hecha “por alguien talentoso”, sino por Jimmy Kimmel. Esto, en referencia a un ‘sketch’ que el comediante le hizo en el 2009.

Cuando le preguntaron a Ben Affleck si JLo escribió dichas canciones cuando estaban juntos o separados, el actor tomó aire para responder, pero, justo cuando iba a revelar la información, se fue por la tangente:

“Jennifer escribió… ¿sabes qué, Jason (Bateman)?, si quieres preguntarle a Jennifer sobre su carrera, si estás interesado en su trabajo, pregúntale a ella”.



Aun así, no perdió la oportunidad de hablar bien de su esposa y su trayectoria:

“Se necesita a un gran hombre para no sentirse mal frente a los muchos, muchos logros de mi esposa”.



En un tono más bromista, contó que hay ocasiones en las que se siente avergonzado al cantar con su esposa en el carro:

“A veces estamos sentados en el carro y yo voy tarareando, como suelo hacer, ya sabes, (las canciones que salen en) el radio y luego una cantante profesional canta conmigo y te sientes como ‘Bueno, eso es vergonzoso’”.



En la conversación, también aseguró que se sabe “todas” las canciones de Jennifer Lopez.

La canción que Jennifer Lopez le escribió a Ben Affleck

Como ya se mencionó, el título del tema que ‘La Diva del Bronx’ escribió pensando en su esposo es ‘Dear Ben’ y formó parte del álbum ‘This Is Me… Then’, que salió en el 2002.

La letra de la composición es una especie de poema de amor, con versos como:

“I love you, you're perfect / A manifestation of my dreams / You make my body feel / About a million different things”.

“Te amo, eres perfecto / Una manifestación de mis sueños / Haces que mi cuerpo sienta / Un millón de cosas diferentes”.



En el álbum ‘This Is Me… Now’, que se estrenará este 2023, JLo escribió la segunda parte de ese tema y llevará por título ‘Dear Ben Pt. II’.

Todo indica que dicho álbum estará fuertemente influenciado por el renacimiento de ‘Bennifer’, pues otros de los títulos de sus canciones son ‘This Time Around’ (Esta vez), ‘Midnight Trip To Vegas’ (Viaje de media noche a Las Vegas, donde se casó la pareja de manera sorpresiva) o ‘Greatest Love Story Never Told’ (La mejor historia de amor jamás contada).

