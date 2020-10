Autoridades mexicanas amenazan en suspender ceremonia de Ninel Conde y Larry Ramos

Sin embargo, al mediodía de este miércoles, la Alcaldía Miguel Hidalgo, territorio en donde se encuentra el Museo Casa de la Bola, instó a no llevar a cabo el evento dadas las actuales condiciones sanitarias ante la pandemia de covid-19.

"No están permitidos los eventos sociales en jardines ni salones", advierte el tuit en donde se compartió el documento emitido por el gobierno de la Ciudad de México.



La autoridad aclaró que el museo es "un recinto particular" y por ende "no depende" de la Alcaldía, sin embargo, advirtió en que si el particular "insta en realizar el evento en cuestión, se tomarán las medidas administrativas necesarias por parte de la Dirección Ejecutiva Jurídica de la Alcaldía para suspenderlo y proteger la salud de los habitantes de la demarcación".