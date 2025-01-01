Univision Famosos

"Se le cayó la MÁSCARA": Yolanda sobre Verónica Castro

Yolanda Andrade se refirió a la “verdadera” personalidad de Verónica Castro, luego de que ella reaccionara molesta ante las preguntas de la prensa mexicana, quienes deseaban saber sus impresiones sobre su salud.Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.