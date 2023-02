Andrea Legarreta y Erik Rubín: así fue su historia de amor que parecía perfecta

“Rafa Villafañe (amigo en común de la expareja), me habla y me dice: ‘Ven, ven, ven ‘negra’, porque a todo el mundo le decía negra, y me dice: ‘¿Cómo ves que este ‘güey’ (Erik Rubín) dice que vas a ser la madre de sus hijos?'”, relató la conductora de Hoy en el programa digital ‘La entrevista con Yordi Rosado’.