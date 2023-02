Erik Rubín dice cómo están sus hijas, Mía y Nina, tras su separación de Andrea Legarreta

“Nuestra historia de amor continúa en familia, eso es lo que queremos hacer, y como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñándoles precisamente eso, que una separación de pareja, no es una separación de familia, que no es un pleito, no existe nada malo, no existe nada turbio, lo única razón es la transformación del amor en pareja”, declaró la actriz visiblemente afectada.