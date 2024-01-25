¿Por qué Ana Colchero no tuvo hijos? Verdades (y mentiras) que tal vez no sabías de la actriz

Video Ana Colchero cambió las telenovelas por su verdadera pasión, a esto se dedica ahora

El talento y la belleza de Ana Colchero se destacaron desde que apareció por primera vez en televisión en la telenovela 'Destino' (1990). La fama llegó a ella cuando se convirtió en la caprichosa e inolvidable Aimée de 'Corazón salvaje' en 1993.

Pero convertirse en una estrella de las telenovelas también le mostró la cara no tan agradable de ser una celebridad, pues no se pudo librar de rumores alrededor de su vida profesional y personal. Aquí te contamos sus mayores polémicas y lo que la actriz respondió a cada una.

En 1995 protagonizó "Alondra" bajo la producción de Carla Estrada. La última telenovela que hizo fue "Isabella" en 1999. Imagen Mezcalent

¿Por qué Ana Colchero no tuvo hijos?

Aunque más de una vez habló de sus intenciones de ser madre, Ana Colchero no tuvo hijos. La actriz reveló el motivo años después de su retiro de los melodramas.

En el año 2009 la actriz confesó que sí intentó embarazarse, pero no lo logró : "No puedo tener hijos, lo supe tras someterme a varios tratamientos. Lo he pasado mal por ello, pero se acabó", dijo para la revista española Diez minutos.

Ana Colchero y su relación con Eduardo Palomo en 'Corazón Salvaje'

En cuestión de galanes de telenovela, Ana Colchero también estuvo en el ojo del huracán. Primero sorprendió con sus apasionadas escenas junto a Eduardo Palomo en 'Corazón Salvaje'. Sus momentos de romance parecían muy reales.

Ana Colchero y Eduardo Palomo tuvieron un apasionado romance en Corazón Salvaje. Imagen Mezcalent

Muchos años después la actriz confirmó que le fue fácil grabar estos momentos con el fallecido galán. "Entre nosotros lo que hubo fue mucha química sexual", aseguró la actriz para Diez minutos.

Ana Colchero y Eduardo Palomo Imagen Mezcalent

Ana Colchero y Christian Meier en 'Isabella, mujer enamorada', ¿se llevaban mal?

Con Christian Meier en 'Isabella, mujer enamorada' (1999), sucedió justo lo contrario que con Eduardo Palomo: se rumoraba que la pareja de la telenovela no podía verse ni en pintura.

Ana Colchero y Christian Meier protagonizaron la telenovela Isabella, mujer enamorada'. Imagen Christian Meier/Instagram y Mezcalent

En aquellos tiempos, Ana Colchero admitió que no eran amigos: "Es cierto, Christian Meier y yo no somos amigos, pero somos compañeros de trabajo y tratamos de hacer lo mejor en cada escena para que quede impecable", dijo para el diario peruano El Comercio, reportó el portal de Yahoo en noviembre de 2022.

En 2009 confesó que efectivamente se llevaba mal con él y que esto se reflejó en la pantalla.

Cuando la revista Diez Minutos le cuestionó si era difícil grabar las escenas de cama en las telenovelas ella afirmó que "no veía el sacrificio por ninguna parte, salvo que el galán no te guste o te lleves mal con él".

Ante la pregunta de si esto le ocurrió alguna vez, admitió: "Sí, con Christian Meier en ‘Isabella’. Y el público lo notó".

¿Ana Colchero se casó con un hombre de la tercera edad?

En el año 2000 la actriz acaparó titulares cuando se dio a conocer que llegaría al altar a sus 32 años, supuestamente, con un hombre "anciano".

Ana Colchero confirmó su boda, pero aclaró que no se trataba de un hombre de la tercera edad: "Han dicho que mi novio es más grande que yo, que tiene 67 años, pero no, tiene 50. Pobrecito, le aumentaron muchos más años de los que tiene. Dicen eso porque están mal informados", dijo en marzo del mismo año al diario mexicano El Norte.

El hombre con el que se unió en matrimonio es el etnólogo José del Val, con quien, según dijo en la misma entrevista, llevaba "años" de relación.

Se desconoce si la actriz sigue casada con Del Val. En 2012, durante una entrevista que concedió a TVC en el 2012 dijo que tenía novio, pero no ha dado más detalles de su vida sentimental.

Su supuesto romance con el subcomandante Marcos

En 1994, cuando grababa la telenovela 'Alondra', la actriz mostró su apoyo al movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y se fue a vivir durante un tiempo a Chiapas.

A raíz de esto se le comenzó a relacionar sentimentalmente con el subcomandante Marcos, uno de los líderes del movimiento. La actriz fue cuestionada por Redacción NCI al respecto en el 2012 y respondió: "Es mi amigo, pero nada más, no fue mi pareja. Siempre se dijo, pero no sé por qué".

Ana Colchero fue relacionada sentimentalmente con el subcomandante Marcos. Imagen The Grosby Group

La actriz también aclaró, para El Beisman, que seguía apoyando al EZLN: "Mi relación con la causa zapatista se remonta a 1994. No realizo ningún activismo, sino que me involucro de la manera que puedo con los movimientos que me parecen importantes y con los que coincido".

La razón de su repentina salida de 'Nada Personal'

Cuando Ana Colchero apareció entre las sábanas, sin ropa, y dando apasionados besos a José Ángel Llamas en la entrada de 'Nada personal' (1996), provocó sensación. El éxito de la telenovela fue inmediato y puso otra vez a la actriz en la cúspide, pero ya se avecinaba una tormenta.

15 días antes de concluir las grabaciones, la actriz anunció que abandonaba la telenovela por incumplimiento de contrato pues, en él, se había estipulado que no se podía hacer ningún cambio a su personaje sin su consentimiento. Además de dejar el melodrama, Colchero demandó a TV Azteca.

"(Camila) tenía que tener valores actuales, una carrera, cierta independencia. Bueno, pues terminó siendo medio corrupta, idiota, los hombres le decían hasta cómo levantarse de la silla. Por ejemplo, le ocultaba la identidad del padre a su hijo por puro capricho. Luego acababa teniendo relaciones con el asesino de su padre", explicó para el diario Clarín en 1996.

El productor Epigmenio Ibarra también dio su versión de los hechos para el diario La Jornada: "Camila no es una heroína típica, lo discutimos mucho. Ana quería un personaje racional con un perfil activo muy declarativo, un personaje muy aislado. Es decir, su preocupación no era por su personaje, no por la historia. Quería protagonismo".

Ana Colchero ganó el juicio en 2002. El tribunal determinó que la televisora incumplió el contrato al cambiar la historia que originalmente se le había ofrecido a la actriz sin su consentimiento y que debía indemizarla con 45,000 dólares.

¿Por qué Ana Colchero dejó las telenovelas?

‘Isabella, mujer enamorada’ (1999) fue la última telenovela que realizó antes de su retiro. Ana Colchero decidió cambiar el rumbo de su vida porque quería dedicarse a una vieja pasión: escribir.

Además, sintió que ya había "cumplido sus expectativas en la actuación" y por eso la dejó por la literatura.

Hasta la fecha lleva publicados cinco libros: 'Entre dos fuegos' (2006), 'Los hijos del tiempo' (2012), 'Nacimos muertos', 'Por mi propia mano' (2013) y 'El misterio del Chez Rostand' (2013).

Ana Colchero ahora es escritora. Imagen Ana Colchero/Twitter

Ana se fue a vivir a España para dedicarse a escribir y también por su inconformidad ante la guerra contra el narcotráfico que inició el presidente Felipe Calderón en 2006. Así lo expresó en entrevista para Redacción NCI en 2012, donde también aclaró que viajaba seguido a México.