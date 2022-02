5 actrices que rechazaron regresar a los papeles que las llevaron a la fama y sus razones

A pesar de que las secuelas se han convertido en algo esencial en las pantallas para darle continuidad a las historias, no todos los actores están dispuestos a regresar a los personajes que interpretaron en el pasado.

Si bien, los factores económicos o, tal vez, creativos podrían influir en la decisión de la celebridad, estas han sido las razones que han dado algunas.

Kim Cattrall

Aunque interpretó a Samantha Jones en la serie ‘Sex And The City’, rechazó el regresar a la secuela titulada ‘And Just Like That’.

Esto porque, es sabido que mantiene fuertes diferencias con la actriz principal del proyecto, Sarah Jessica Parker.

“No es por dinero. No es por tener más escenas. No es por esas cosas. Esto es sobre una decisión clara, una decisión empoderada en mi vida de terminar un capítulo y comenzar otro… Es un papel increíble. Seguí con él después de la meta y un poco más, y lo amé. Fue una bendición en tantos sentidos, pero después de la segunda película me cansé. No pude entender por qué no me pudieron remplazar con otra actriz en lugar de perder su tiempo haciéndome bullying. No es no”, contó a Piers Morgan en enero de 2021.

Bárbara Mori

Conocida por su icónico papel en Rubí, se negó a volver a la secuela en la que, finalmente, actuó Camila Sodi.

“La verdad, siempre se quedaron con las ganas de una segunda parte, yo no soy fan de eso, y menos cuando ha sido tan exitosa. Con los años siguieron esperando y ahora que la van a hacer me llamaron y yo seguí en las mismas”, dijo la actriz a El Universal en 2019

Jamie Lee Curtis

La reconocida actriz es recordada por su rol Laurie, en las películas “Halloween” (1978 y 1981); con todo, decidió rechazar ser parte de una cuarta entrega de la cinta, pues se encontraba buscando otras oportunidades en Hollywood.

Y pese a que en la cinta su ausencia se justificó acabando con el personaje en un accidente automovilístico, años más tarde regresó a la secuela y se ignoró el fatal deceso.

Jodie Foster

Obtuvo un Óscar como Mejor Actriz por su actuación de la detective Clarice Starling, en la cinta ‘El Silencio de los Inocentes’.

Sin embargo, eso no fue suficiente para querer hacer una segunda entrega de la historia, y fue Juliane Moore quien ocupó su lugar.

“Ha habido algo durante los años sobre retomarla (Clarice), pero tanto Jonathan (Demme) y yo estábamos decepcionados por no hacer la secuela … nunca la he visto”, dijo Foster en febrero de 2021 en el podcast ‘Happy, Sad, Confused’.

Linda Hamilton

Alcanzó la fama al interpretar a la icónica Sarha Connor, en las dos primeras cintas de 'Terminator'.

Después de la fama, se resistió a aparecer en la tercera entrega, "Terminator 3: La rebelión de las máquinas”, en 2003, debido a que creyó que no había más que contar de su personaje, y ante la ausencia de James Cameron en la dirección.