HBO MAX: 8 hacks para descubrir los secretos más ocultos de la plataforma

HBO MAX es de los servicios más caros del mercado (su mensualidad asciende a $14.99 al mes); sin embargo, vale cada centavo que pagamos por ella. Sus 73 millones de suscriptores pueden disfrutar shows como 'Friends', 'Sex and The City', 'Westworld', 'Game of Thrones', 'Succession', 'Euphoria', etc.. Si eres uno de ellos, es probable que te hayas concentrado en sus productos e ignores algunos de sus trucos...