El regalo más chic para celebrar el Año del Tigre de Agua y más recomendaciones de Chica Lista

El editor opina: El invierno no ha terminado, y mis labios lo saben. Aunque el confinamiento ayuda a que los cambios de clima, los rayos UV y la contaminación no impacten en nuestra piel, porque nos mantenemos en casa, eso no ha impedido que sienta mucho frío y que sufra por tener los labios agrietados. Afortunadamente un día mi hermana llegó con este pequeño, invitándome a que lo probara. ¡Ya no puedo vivir sin él! Lo aplico diario, en cuanto siento deshidratación; y basta con un poco para que mi cara se vea saludable, mi boca fresca y mis labios suaves y extra juicy.