La silla más cómoda para seguir trabajando desde casa y otras recomendaciones de Chica lista

El editor opina: Desde que empezó la pandemia y debimos trabajar desde casa, el mundo entero se agolpó sobre el mercado de las sillas gamer. En redes sociales veías a los usuarios preguntando cuál era la mejor y a los más adelantados, presumiéndolas. A lo largo de las semanas, que se convirtieron en meses y después en años, la idea de comprar una rondaba por mi cabeza, pero había otros pendientes que me impedían dar el gran paso. Fue hasta que el dolor en mi espalda se volvió un suplicio que me metí a Amazon e hice la compra. Me siento en el paraíso desde entonces. Me llegó una tarde, la armamos en menos de una hora, gracias a su predictivo instructivo, y enseguida comencé a utilizarla. El respaldo es lo que me ha hecho más feliz, pero también el asiento, que tiene la dureza/suavidad necesaria. Soy particularmente fan de su sistema reclinable y de sus juguetones descansabrazos. Gran inversión, definiivamente.