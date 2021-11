Los secretos de Quique Usales para lograr un flequillo perfecto

El editor opina: Es lo último que me aplico. No me gusta la cera en sólido, porque a veces no se distribuye bien; por eso prefiero el spray. Lo aplico generosamente por todos lados y lo voy moldeando con la mano. Aplasto la parte que no quiero. En los remolinos le echo más para manejarlo mejor. Este producto deja el pelo espectacular y a mí me encanta. Una vez que ya lo tengo acomodado, lanzo un poco más de spray. Si queda algún mechón fuera de lugar, uso el secador de nuevo.