Arana Lemus comparte el tutorial definitivo para lograr un maquillaje fabuloso

El editor opina: Los maquillistas con los que he trabajado me han enseñado que no importa el tipo de maquillaje que me vayan a realizar en los ojos, siempre la base de sombra que voy a usar para maquillar el párpado debe ser de un tono muy parecido al de mi piel.



Después realizaré un delineado con un color brillante, para que ilumine mi mirada. Yo me apliqué un color rosadito para que resalte; este color va a ser la base del fuscia que me aplicaré más adelante. Voy a trabajar sobre esa línea. Con una brocha un poco húmeda, voy a aplicar una sombra para difuminar el tono de base. El mismo tono que aplicamos arriba lo podemos aplicar abajo. Pueden alargar la línea para darle un efecto 'cat eye'.



Tip: Recuerden que con el maquillaje hay que arriesgarse y experimentar, porque lo que uno piensa que le queda mal, puede darle una sorpresa.