Remakes a grandes series de los 90 que nadie pidió (y que fracasaron en el intento) | Todo que ver

Serie de televisión estadounidense de comedia dramática que marca el regreso de 'Sex and the City'. Se estrenará el 9 de diciembre de 2021.

El editor opina: Otro remake anunciado para el 2022, que hace que me hierva la sangre. Es una continuación de 'Sex and The City', pero esta nueva producción seguirá a las "chicas" 20 años después..., y llega sin Samantha, mi personaje favorito. O sea, esto ya es otra serie, ¿no creen?



A ver, ¿por qué no crear algo completamente nuevo que siga a unas mujeres guapas y exitosas de Nueva York en su madurez? La verdad no tengo intención alguna de verla.



Mi problema principal es que la serie original está todavía muy fresca en mi memoria y cuando algo es tan perfecto, es mejor dejarlo así, en vez de arruinarlo al sobreexplotarlo. Hay ideas y conceptos infinitos que son más actuales. Entonces, ¿por qué no crear algo nuevo? ¿Qué está pasando con la imaginación de esta generación?