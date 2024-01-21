¿Soñaste con tu ex? Expertos revelan cuál es el significado

Sabemos que soñar con tu ex puede hacer que despiertes bastante desconcertado. Si su relación terminó hace mucho tiempo, soñar con él o ella seguramente te hace pensar: ¿Qué está pasando conmigo? En caso de que la ruptura haya sido reciente, sabemos que soñarlo puede incluso lastimarte.

Sin embargo, no te preocupes ni te mal vibres. De acuerdo con la revista Women'sHealth, soñar con tu ex puede ser más normal que soñar con tu actual pareja. Además, muchas veces estos sueños no están relacionados realmente con tu exnovio o exnovia, sino con la manera en la que te sientes ante ciertas situaciones actuales.

Los sueños en general tienen diversos y profundos significados. Te invitamos a que conozcas algunos relacionados a soñar con tu expareja.

#1 Si sueñas con tu primer amor



Tu primer amor puede que haya sido hace muchos muchos ayeres. Por ello, soñar con ese primer ex puede ser realmente un shock, si te enfocas en el tiempo que ha pasado entre esa relación y tu yo actual.

¿Qué significa?



Este tipo de sueños, más que enfocarse en la persona, se refiere a todas esas sensaciones y sentimientos que experimentaste con tu primer enamoramiento.

Tu primer amor figura como el momento inicial donde vives los sentimientos a flor de piel: esa emoción, deseo, pasión, ganas de estar con alguien para siempre, mariposas en el estómago y todos esas bellas emociones que antes desconocías.

¿Qué hacer con ello?



Un sueño de este tipo puede aparecer cuando tu relación actual se ha tornado bastante rutinaria o estás en una etapa donde tienes ganas de volver a experimentar el amor.

Es una forma en la que tu subconsciente te recuerda lo bonito que se siente enamorarse. Incluso puede figurar como un empujón para salir o probar nuevas experiencias que te hagan sentir emociones similares, ya sea conociendo a alguien si eres soltero o dentro de su relación actual.

#2 Si sueñas que tu ex quiere regresar contigo



Este sueño puede ser desde un bello cortejo y arrepentimiento, hasta tu ex rogándote que regreses.

¿Qué significa?



No te espantes, este sueño no quiere decir forzosamente que quieres regresar con tu ex pareja. En muchos casos, más bien se refiere a que extrañas estar en una relación, así como sentirte querido.

No obstante, en otros casos sí puede significar que aún tienes algún sentimiento que no te permite del todo dejar ir a tu ex. Si consideras que es el caso, quizá te convenga buscar una forma de cerrar ese ciclo de una vez por todas.

¿Qué hacer con ello?



Primero analiza los sentimientos que tienes por tu ex. ¿Aún sigues sintiendo algo por él? ¿Continúas esperando que su relación vuelva a funcionar? ¿Deseas estar otra vez con él?



Con base en esas respuestas, puedes emprender un proceso de sanación para poder sentirte libre. Conócete a ti mismo, en tu individualidad, quiérete y acepta el desafío de continuar tu vida sin él o ella. Y, ¿sabes algo? Claro que lo harás.

Por otro lado, si sabes que los sentimientos hacia tu ex realmente ya no existen, piensa cómo te sientes en tu individualidad. Recuerda que antes de embarcarte en una nueva relación es importante que te sientas cómoda y feliz estando sola.

#3 Si sueñas que peleas con tu ex



Pelear con tu ex en un sueño puede ir desde una discusión acalorada, revivir una pelea que hayan tenido (la cual se quedó marcada en ti) o simplemente una arrebato de enojo contra él.

¿Qué significa?



Este tipo de sueños pueden representar alguna batalla o incomodidad que estás viviendo actualmente, relacionada con tu amor propio o con el amor que das y recibes de los demás.

¿Qué hacer con ello?



Lo mejor que puedes hacer es preguntarte a ti mismo qué conflicto te está molestando en este momento de tu vida. Ahonda en el amor que sientes por ti y por los demás. La manera en que quieres a los que te rodean, así como la forma en la que te gusta que los demás demuestren su amor por ti.

#4 Si sueñas a tu ex pidiéndote perdón



En ocasiones existen estos sueños donde tu ex llega arrepentido ante ti y te pide perdón. Sabemos que es una sensación con toques de satisfacción, que incluso puede continuar cuando despiertas.

¿Qué significa?



Este sueño no significa que tu ex quiera regresar contigo o se vaya a disculpar en un futuro cercano. Más bien es un profundo anhelo de que exista cierto remordimiento en tu ex pareja. Es un sentimiento de algo que deseas que pase. Eres tú explorando y creando escenarios con esta posibilidad.

¿Qué hacer con ello?



Una vez que tu relación terminó, es mejor dar vuelta a la página. Sabemos que es fácil para nosotros decirlo, pero verás que poco a poco volverás a sentirte pleno.

Si sabes que la otra persona no se portó bien contigo, en lugar de esperar que regrese y te pida una disculpa, mejor perdónalo. No se lo tienes que decir de frente, con que lo sientas y lo dejes ir dentro de tu corazón y vida es suficiente. Esto es por ti y no por él o ella.

#5 Si sueñas que regresas a una relación tóxica



Que termines una relación con alguien, no necesariamente significa que fue por ser tóxica. Puede ser porque tenían diferentes planes a futuro o porque simplemente funcionaban mejor como amigos.

No obstante, existen muchas ocasiones donde la toxicidad de una relación es la que te orilla a terminarla. Por ello, entendemos que soñar con que regresas a una relación de este tipo puede afectarte bastante, independientemente de que solo se trate de un sueño. Los sueños de relaciones tóxicas pueden ir desde ese ex que te engañó, hasta revivir momentos de abuso físico o psicológico.

¿Qué significa?



Este tipo de sueños, donde revives el abuso y la toxicidad, es una forma en la que cuerpo te está alertando de que este evento traumático todavía no lo puedes cerrar.

En ocasiones, también se refiere a una forma en la que te castigas por haberte permitido vivir por bastante

tiempo una relación de ese tipo.

¿Qué hacer con ello?



Primero que nada, abraza el perdón. No te culpes por el pasado y mejor perdónate y ámate, Fuiste lo suficientemente valiente para salir de ello y lo seguirás siendo en cada paso de tu vida. Siéntete orgulloso, no te castigues.

Ve con un terapeuta. Háblalo con alguien. Si bien ya no estás en una relación abusiva, si no te perdonas tú mismo estarás perpetuando el dolor y el abuso psicológico.

Deja fluir los sentimientos. Has sido una persona muy fuerte y puede que en ocasiones hayas contenido las lágrimas. Date un tiempo para llorar, por el dolor que sentiste, por el que puedes estar sintiendo ahora, por todas las veces que quisiste y no pudiste.

#6 Si sueñas que tu ex está cortando contigo



«Ya no quiero estar contigo», «Mejor hay que tomar caminos separados», «Sí te quiero, pero no como antes» o cualquier otra frase que haya utilizado para terminar su relación.

¿Qué significa?



Si la ruptura es reciente, puede que sea tu forma de ir asimilando poco a poco este nuevo momento. Si ya tiene bastante tiempo que ocurrió, el sueño puede estar relacionado con algún rechazo que hayas vivido actualmente, como en una entrevista de trabajo o en algún proyecto.

¿Qué hacer con ello?



Si tu ruptura fue reciente, estás dentro de un proceso de duelo. Recuerda que ya no eres la misma persona, pero eso no es algo que te deba detener, sino que es una increíble forma de renacer y darle una nueva oportunidad a esta vida.

Con respecto a un rechazo en otro aspecto de tu vida, analiza la situación. Detecta qué es lo que puedes mejorar, en qué manera esto te ha hecho crecer y la oportunidad que te ha dado de reinventarte.

#7 Si sueñas a tu ex con alguien más



Puede ser desde soñarlo tomado de la mano con una nueva pareja, hasta situaciones más íntimas.

¿Qué significa?



En un aspecto positivo, este sueño puede ser una increíble muestra de que estás dejando ir a esa persona y te encuentras en paz contigo, independientemente de lo que haga o no haga tu ex pareja.

Pero en un aspecto negativo, este sueño puede significar que las acciones de tu ex continúan siendo una parte importante en tu vida y te sigue afectando.

¿Qué hacer con ello?



Analiza realmente qué tan desprendido te sientes de tu ex. ¿Te sientes feliz de ya no estar con él o ella? ¿Aún te importa demasiado lo que hace? Con base en las respuestas que obtengas, sabrás qué tan liberado te sientes.

#8 Si sueñas que tienes relaciones con tu ex



Besos apasionados, caricias y una intensa y profunda intimidad. Definitivamente, esos sueños provocan que te despiertes alarmado y un poco desorientado.

¿Qué significa?



Este sueño no quiere decir que quieres volver a tener sexo con tu ex pareja. Más bien se refiere a las experiencias y sensaciones que experimentas o deseas experimentar en este tipo de intimidad, ya sea con tu pareja actual o con la persona con la que decidas hacerlo.

El hecho de que tu ex-pareja sea quien protagonice el sueño no significa que haya sido un experto en la materia, más bien es una manera en la que tu inconsciente te recuerda que existen áreas dentro de tu sexualidad que está bien que te aventures a conocer y probar.

¿Qué hacer con ello?



Sé honesto contigo mismo y averigua qué cosas son las que te gustan y satisfacen, y qué experiencias te gustaría probar. Platícalas con tu actual pareja, experimenten y vivan una sana sexualidad.

#9 Si sueñas que tu ex está en algún tipo de peligro físico e intentas salvarlo



Un sueño donde tu ex corre peligro y tú eres quien puede -y decide- salvarlo, seguramente te hará despertarte con una sensación de satisfacción y autosuficiencia.

¿Qué significa?



Este tipo de sueños es una manera en la que tu inconsciente te demuestra que esa relación tuvo un impacto positivo en ti. Una relación donde aprendiste algo y ese aprendizaje estás dispuesta a aplicarlo en tu vida.

¿Qué hacer con ello?



Siéntete orgullosa por la persona que eres ahora. Por la manera en que superaste esa relación y te quedaste con lo mejor de ella. Eres una persona más fuerte, más segura.