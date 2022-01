Nintendo Switch y más recomendaciones de Chica Lista

El editor opina: Soy la clase de persona que cuenta los minutos para que acabe el juego de mesa. ¡Me aburren mucho! Son una especie de somnífero..., por lo que, cuando tengo que participar en una actividad de este tipo, no paro de bostezar, cuestión no muy agradable para mí, ni para la persona que le toca sentarse cerca.



Me pasa con todos los juegos, menos cuando se trata del Scrabble: con este me entra un adrenalida extraña, un espíritu competitivo y muchas ganas de ser un diccionario viviente para poder ganar. Al descubrir que no tenía ese juego en el closet, corrí a comprar uno para pasar tardes de diversión con quien se dejara tentar por la competencia de letras y fichitas. Es un juego fácil de comprar en internet y muy económico. No sobra recordar lo divertido que es jugar Scrabble y hasta creo que sirve para incrementar el vocabulario.