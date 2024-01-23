La guía definitiva para comprar tus jeans según tu tipo de cuerpo

Justo cuando ya te habías hecho de una decente selección de jeans que te durará, por lo menos, hasta la próxima Navidad, resulta que los skinny jeans son cosa del pasado. Las tendencias de moda en jeans 2024 nos mostraron en la pasarela a los mom, baggy, cropped, cowboy el regreso de los flare o jeans acampanados.

PUBLICIDAD

La buena noticia es que con tanta variedad, te puedes dar el lujo de escoger los jeans que mejor le queden a tu cuerpo, en vez de sentirte obligada a seguirle el incansable paso a las tendencias.

Para que sepas cómo comprar los jeans adecuados para ti, te preparamos esta guía con todo lo que debes saber.

5 tips para comprar jeans de acuerdo a tu tipo de cuerpo

Video Este es el mejor truco para agrandar tus jeans sin máquina de coser

1. FORMA DE RELOJ DE ARENA: cintura fina, caderas redondas

Si tu cuerpo tiene forma de reloj de arena, puedes elegir casi cualquier tipo de jeans y cuentas con el único tipo de cuerpo al que le queda bien el tiro largo.

Independientemente de cuál corte elijas, debes de cuidar que los jeans se ajusten de modo que la pretina no se despegue del cuerpo. Para esto, las telas stretch son ideales.

Las cotillas diagonales, los bolsillos y las costuras atravesadas en la parte trasera, enfatizan las caderas. Evita usar jeans que te queden grandes o los de pierna ancha, como así los jeans con pinzas, a menos de que seas más alta que el promedio.

2. FORMA DE TRIÁNGULO INVERTIDO: espalda ancha, caderas pequeñas

Imagen Getty Images



Si tu cuerpo tiene forma de triángulo invertido, los elementos que crean volumen en la zona de las caderas, juegan a tu favor: bolsillos, hardware, costuras atravesadas, cotillas horizontales y diagonales, etcétera.

En la guía definitiva para comparar jeans te podemos asegurar que las piernas más anchas, como las acampanadas y abombadas, así como los pliegues, te ayudarán a crear equilibrio. El tiro corto te favorece más que el largo, así como los teñidos claros más que los oscuros.

Video ¿Cómo esconder los tirantes del brasier en blusas sin mangas? El mejor truco fácil y rápido



Evita los skinny jeans y en general los ajustados, ya que acentúan el volumen de la parte superior de tu cuerpo, como también lo hacen los jeans sin bolsillos.

PUBLICIDAD

3. FORMA DE PERA: torso angosto, caderas amplias

Imagen Getty Images



Si tu cuerpo tiene forma de pera, debes de cuidar que la pretina de los jeans se ajusten a tu cintura, tanto como a tus caderas.

Si es muy pronunciada la diferencia entre tus caderas y tu cintura, la mejor manera de lograr el fit perfecto, es usar jeans de tiro corto y evitar los de tiro largo como el de los mom jeans.

Entre más grandes sean los bolsillos traseros y más oscuro sea el teñido, mejor. Los bolsillos pequeños o aquellos puestos muy abajo, así como los detalles horizontales y ornamentos en la zona de la cadera, generan más volumen en las zonas menos recomendables.

Los bolsillos traseros, con una gran distancia entre ellos, no favorecen a este tipo de cuerpos. Los mejores cortes para el cuerpo con forma de pera, son los de pierna recta o los levemente acampanados.

4. FORMA DE MANZANA: curvas con poca cintura

Imagen Getty Images



Si tu cuerpo tiene forma de manzana, te favorecen más los jeans de tiro corto o mediano, que los de tiro largo, aunque aun así, al usarlos, es mejor combinarlos con blusas o tops un poco holgados.

Los cortes ideales de jeans para el cuerpo con forma de manzana son los de pierna recta y aquellos que no se ajustan demasiado a las caderas y las piernas.

Las pretinas anchas les favorecen a este tipo de cuerpos. Así como los bolsillos en el frente de los jeans e incluso los bolsillos traseros con detalles como solapas, botones y demás. Los bolsillos pequeños en la parte trasera crean la ilusión de más volumen donde menos lo necesitas.

PUBLICIDAD

Evita los jeans de pierna muy ancha, los capris, los pliegues y los jeans skinny, como así los jeans de pierna muy ancha y los desteñidos. Los teñidos más oscuros son los más adecuados para el cuerpo con forma de manzana.

5. FORMA CUADRADA: la de las modelos (believe it or not)

Imagen Getty Images

Si tu cuerpo tiene forma cuadrada, tu objetivo debe de ser la de crear la ilusión de una cintura. El mejor corte para este tipo de cuerpo es el de tiro medio con la pierna levemente acampanada o skinny.

Los jeans que abracen la cadera y que cuenten con una pretina curva además de detalles como las cotillas diagonales, son ideales. S i eres delgada, usa bolsillos traseros pequeños con ornamentos como solapas y hardware, que acentúen la zona de las caderas.

Entre mayor sea la distancia entre los bolsillos traseros, mejor. Los desteñidos en la zona de los muslos favorecen a este tipo de cuerpos.

Quizá también te interese: