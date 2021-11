Los secretos de Migbelis Castellanos para maquillarse en 5 minutos

El editor opina: La parte favorita de mi rostro son mis cejas; por lo tanto, me gusta que estén siempre peinadas hacia arriba. Primero me aplico el gel transparente de Anastasia y, como mis cejas están gruesas, también recurro a un gel para el pelo. Uso una brocha de cejas para terminar de peinarlas con un poco de producto. Así es como me dura todo el día. El resultado es lo que ahora llaman "cejas laminadas'.