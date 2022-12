Los mejores regalos para niños de 5 años: 9 juguetes originales para 2022

Foto: Wonder and Wise



Una de las características de los niños de 5 años es que les gusta jugar a desempeñar alguna profesión. Esto se debe a que son más conscientes de los comportamientos adultos.



Wonder and Wise creó un carrito de helados que puede ser el regalo ideal para los pequeños de esta edad.



Con él, además del escondite pueden jugar a tener su propio negocio y vender los mejores helados a su familia y amigos.