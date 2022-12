Los mejores regalos para niños de 2 años: 7 juguetes originales para 2022

Foto: Wonder and Wise



Imitar a los adultos en sus actividades diarias es uno de los juegos favoritos de los niños de 2 años. Agrega diversión al regalarles juguetes que echen a volar su imaginación.



Con el juego de doctor y veterinario de Wonder and Wise podrán atender a todas sus mascotas y muñecos enfermos que lo necesiten.



El kit cuenta con material médico de juguete y su propia bolsa para transportarlo.