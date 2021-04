Los mejores regalos para mamá según sus propias reglas de estilo

Seguro las has escuchado hasta el cansancio: reglas casi escritas en piedra que tu mamá repite cada que te vistes. Al final, puede que no estuviera tan equivocada. La Insider te dice cuáles son las reglas que siguen teniendo vigencia -aunque las odies- y cómo utilizarlas ahora que no sabes qué regalarle de Día de las Madres. Así puedes asegurarte que vas a llegar con un presente que sí le va a gustar.