Los 14 mejores regalos de San Valentín para todo tipo de pareja (según La Insider)

Si no quieres llegar con el típico ramo de flores, elige uno que dure (casi) toda la vida. Estas rosas 'preservadas' duran vivas alrededor de 12 meses por lo que la relación costo/valor se reduce considerablemente. Importante: no mojarlas nunca.



1. Una rosa única en una pequeña pero poderosa Hat Box de The Only Roses. Precio: $39.

2. Una caja con nueve rosas en versión mini de Venus et Fleur. Precio: $89.

3. Rosas en caja con forma de corazón que increíblemente no se ve cursi de Fleurs de Paris. Precio $149.