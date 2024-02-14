Carta a mi hija: No necesitas un príncipe que te salve, te enseñaré todo sobre el amor propio
Las palabras son poderosas y así como pueden destruir el autoestima de un niño, también pueden fortalecerlo. Por eso, te compartimos una idea de carta emotiva para tu hija sobre el amor propio, donde ella descubrirá que no necesita de un "príncipe azul" para ser salvada y amada.
Eres el milagro más hermoso que me pudo ocurrir, por ello estoy tejiendo unas alas llenas de amor propio para ti. Te confieso que tengo miedo de no estar el tiempo suficiente aquí en la tierra para cuidarte.
Cada día es una nueva oportunidad para recordarte que te amo y que creo en ti. Ya no eres una niña pequeña, pero para mí siempre serás mi bebé. Amo tu fragilidad, aunque también me aterra.
Tengo un miedo constante a que algo malo te pase y yo no pueda protegerte, por eso me estoy apresurando a tejer estas alas de amor propio. Existen muchas cosas que necesito que sepas, porque el mundo afuera no es tan perfecto como a veces crees. Es indispensable que antes de salir aprendas a amarte.
Hay cosas que no podrás cambiar y debes aprender a aceptarlas. Estas alas de amor propio te ayudarán a escapar de esos lugares donde quieran hacerte daño, pero para poder volar debes creer en ti en todo momento y no sólo a ratos.
Si no te aman, entonces aléjate
No todo el mundo asume la responsabilidad de amar, no todos estarán listos al mismo tiempo que tú para enamorarse. Cuando te rechacen no te quedes, no presiones y mucho menos mendigues amor.
Reconoce la belleza de otras mujeres
A tus alas de amor propio les estoy agregando destellos de sororidad, para que siempre apoyes a otras mujeres y no sientas la necesidad de compararte con ellas y mucho menos envidiarlas. Todas podemos brillar sin necesidad de opacar a otras. Ayudar a una mujer cuando lo necesita demostrará tu seguridad y empatía.
Eres mucho más de lo que ves en el espejo
Mi pequeña princesa, te ves hermosa al despertar despeinada y sin maquillar. Eres mucho más que lo que refleja ese espejo, prométeme que nunca permitirás que el físico se convierta en tu prioridad.
Ser fuerte en ocasiones será tu única opción
Quisiera evitarte todo el dolor que pudieras sentir, pero sé que esos momentos de tristeza son los que te enseñarán a valorar la vida, así que lo único que puedo ofrecerte son mis brazos para consolarte.
Hija, siempre estaré aquí, incluso cuando el príncipe resulte ser un ogro. Mereces un amor leal y honesto, por favor nunca aceptes ser la segunda opción de nadie.
Eres fuerte, inteligente y valiente, no permitas que un hombre quiera cambiarte. La mayor prueba de amor es la libertad, si tu pareja quiere cortar tus alas es porque no te ama. Mi pequeña, tú no necesitas un príncipe que te solucione la vida, porque tú sola puedes luchar por tus sueños.
La opinión de los expertos
Para esas mamás que quisieran tejer unas alas de amor propio para sus hijas, pueden guiarse por los consejos de los expertos de Child Mind Institute:
- Acepta tu cuerpo, eres su ejemplo
- Déjala tomar una decisión y luego respeta esa decisión
- Inscríbela a deportes en equipo para que aprenda a confiar y valorar a otras chicas
- Elogia a tu hija por sus esfuerzos, en lugar de su desempeño
- Evita hablar mal de otras mujeres
- Asegúrate de que sepa que la amas pase lo que pase
Ahora ya conoces algunas recomendaciones para ayudar a tu pequeña a creer en ella y luchar por sus sueños, porque ninguna mujer necesita a un príncipe que la rescate.