¡Book lovers!: 9 regalos originales para amantes de los libros y la lectura, 2023

Foto: Casafield



No es necesario parar de leer para disfrutar de un relajante baño. Aunque no lo creas este organizador de bambú será el regalo perfecto para quien no puede soltar un libro.



Es fácil de poner en la bañera. Tiene espacio para un libro y hasta para llevar un drink. Basta con lanzar tu bomba de baño favorita y seguir disfrutando de tu lectura.