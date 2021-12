Love, hate & meh: las mejores y las peores series en streaming de 2021 | Todo que ver

El editor opina: Me tomó por sorpresa. Empecé a verla un poco a la fuerza, pero al cabo de los primeros 15 minutos, me tenía completamente atrapada. Si eres amante del misterio y la comedia negra, esta serie es para ti. Cada episodio te deja colgado, por lo que no puedes parar de verla, ¡yo me la eché completa en dos dias!



Las actuaciones de Selena Gómez, Steve Martin y Amy Ryan son espectaculares. Y no estoy sola en mi pensar, la serie tiene un puntaje de 100% en Rotten Tomatoes, y una calificación de la audiencia del 94%. Logro nada fácil de obtener en estos tiempos.