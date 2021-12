Y fue así como 'And Just Like That' arruinó 'Sex and the City'

Samantha Jones era un pilar importante en 'Sex And The City'. ¿Dónde habría quedado el 'Sex' del título del serial si ella no hubiera participado? En 'And Just Like That', la mayor de las amigas supuestamente desapareció de sus vidas por un desacuerdo con Carrie.



Siento decirlo, pero ahí fue cuando 'And Just Like That' cavó su tumba. ¡Esta serie jamás será lo mismo sin el personaje tan legendario que creó Catrall! A pesar de todas las menciones de los personajes, de los mensajes que le envía Carrie y de las flores en el ataúd, definitivamente se siente la ausencia de Samantha.



Todos leímos acerca de los desacuerdos que tuvieron Kim Catrall y Sarah Jessica Parker en la vida real, razón por la que la inglesa de 65 años decidió no formar parte de la serie… Ahora a nosotros nos toca sufrir las consecuencias.