Aprende a administrar tu dinero y a sanar tu corazón roto (+ recomendaciones de Chica Lista)

El editor opina: No sé cómo me convertí en esa persona que dinero que recibe, dinero que usa para pagar la tarjeta de crédito. Mientras antes tenía un mejor control de mis quincenas (hasta podía hacer uno que otro ahorrito), ahora soy una gastadora compulsiva. Algo que definitivamente no me gusta.



Aunque cada mes intento apretarme el pantalón, no lo logro. Por eso llegué a la conclusión de que necesito ayuda. Esta semana encontré la que parece ser la solución a todos mis problemas. Se trata de una especie de guía para aprender a manejar mejor mis gastos. Además de las páginas para registrar mis pendientes, incluye espacios específicos para anotar mi presupuesto mensual, test para definir qué pasos debo seguir en la administración de mi dinero y muchos tips para lograr mis propósitos. Ya les contaré si los consigo.