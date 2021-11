El regreso de 'Narcos México' y otros estrenos de noviembre | Todo que ver

El editor opina: Aunque hasta el momento se sabe poco de la serie, hay una poderosa razón que me hace pensar que va a estar buenísima: su creadora es la talentosa Mindy Kaling, una genia de la comedia que crea personajes femeninos realistas con los cuales nos podemos identificar. Seguro la conoces por 'The Office', 'The Mindy Project' o 'The Morning Show'.