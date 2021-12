El especial de La Insider para Prende TV y otras recomendaciones de Año Nuevo para Chica lista

El editor opina: Seguramente a más de una le ha pasado que se obsesiona con una prenda. Durante diciembre me sucedió. Quería a toda costa un suéter tejido, de cuello de tortuga, color verde botella o verde limón. Como soy vieja escuela, lo busqué en todas las tiendas. Me probé decenas. Exagero, pero quizá sí fueron como 29. Ya me había dado por vencida cuando llegué a Berhska y vi este lindo que, aunque no es verde, sí tiene cuello de tortuga, y, aunque no es tejido, sí es súper calientito. Me lo probé y me encantó cómo se me veía, así que lo compré. Aprovechen el descuento que tiene en su tienda en línea. ¡De haber sabido!